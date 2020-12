Trash Sailors vaart lente 2021 de Switch binnen

Een game waar afval heilig is.

Vanavond is bekend gemaakt dat het handgetekende spel Trash Sailors naar Nintendo’s hybride console komt. Een releasedatum is nog niet bekend gemaakt, wel staat het spel op de planning voor komende lente. In het spel zul je met vier mensen moeten samenwerken. Maak een zeilteam en vecht tegen monsters! De wereld is onder water gelopen door de gigantische Trash Tsunami. Gelukkig is er genoeg afval te vinden, wat ook je redmiddel is. Je kan het namelijk recyclen om het afval in brandstof te veranderen.