Super Meat Boy Forever later deze maand naar de Switch

Lang wachten wordt beloond.

Het heeft even geduurd maar het vervolg op de oorspronkelijk in 2010 verschenen Super Meat Boy komt nog deze maand naar Nintendo’s hybride console. Vanaf 23 december zal de game beschikbaar zijn.

In Super Meat Boy Forever krijg je de bekende razebdsnelle platformactie uit het origineel weer voorgeschoteld en het is aan jou de taak om een grote hoeveelheid levels te behalen. Nieuw in de game is echter dat levels nu random gegenereerd. Terwijl de besturing in Super Meat Boy Forever nog net zo sterk moet zijn als in het orgineel, brengt dit nieuwe deel ook nieuwe elementen met zich mee. Denk hierbij aan eenrichtingsblokken, dodelijk gas, lasers en meer. De bijbehorende trailer kun je hieronder bekijken.