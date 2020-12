[Review] DOOM Eternal

Na lang wachten is DOOM Eternal ook eindelijk verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Was dit het wachten waard?

Wanneer je deze review leest, is de kans aanwezig dat je of DOOM op de Nintendo Switch hebt gespeeld, of wellicht DOOM Eternal al op een andere console. Wie DOOM op de Switch heeft gespeeld weet waartoe ontwikkelaar Panic Button in staat is met de hybride console. Terwijl wie DOOM Eternal al op een ander platform heeft gespeeld, weet hoe indrukwekkend de game oogt. Het mag bijna een wonder genoemd worden dat de game op de Nintendo Switch draait. De grote vraag is echter; welk prijskaartje hangt hieraan?

DOOM

Allereerst kort iets over DOOM Eternal, voor de enkeling die geen idee heeft wat het is. DOOM Eternal is een direct vervolg op de reboot van 2016 en gaat verder waar de hel vorige keer is gestopt. Dat klinkt misschien wat vaag en dat is het ook, maar het vertellen van een mooi verhaal is dan ook niet de kracht van DOOM is. Het vrij inspiratieloze verhaal wordt aan de hand van tussenfilmpjes gepresenteerd, maar deze kun je net zo goed overslaan. In DOOM draait het immers om actie: vijanden neerknallen en nog eens tien keer zoveel vijanden neerknallen.

DOOM Eternal kun je dus alleen spelen via de story mode, of online tegen anderen. Maar hoe je het ook speelt, de game weet je op een perfecte manier aan te moedigen om non-stop in beweging te zijn en op de enorme hoeveelheid vijanden te schieten. Daarvoor heb je, zoals we dat van DOOM gewend zijn, een flink arsenaal aan toffe wapens voor tot je beschikking. De gameplay zit, zoals we gewend zijn van de serie, dusdanig goed in elkaar dat het bijna oneindig lang leuk blijft te spelen. Nu hoeft een spel dat simpelweg tientallen vijanden tegelijk op je afstuurt natuurlijk niet per definitie goed te zijn. DOOM Eternal is dat wel. De vijanden zijn gevarieerd en briljant bedacht zoals we dat van de serie kennen. Vijanden vragen regelmatig een verschillende aanpak en dus verwacht de game dat je snel reageert, heel snel. Immers ben je al dood wanneer je even rustig de omgeving aan het bekijken bent.

Hoe draait de game op de Switch?

Dat laatste is misschien nog wel eens de redding voor het grafische aspect van de Switch-versie. Want eerlijk is eerlijk, hoe knap het ook is dat de game op de hybride console draait, daar hangt wel een prijskaartje aan. Textures zijn veelal van matige kwaliteit, in handheld mode oogt het wel heel wazig en de resolutie wordt constant aangepast, van scherper naar minder scherp. Dit is een bekend trucje om krachtigere games op de console van Nintendo te laten draaien, en dat werkt. Immers blijft DOOM Eternal wél constant op 30 frames per seconde draaien, zonder ook maar enige vertraging. En juist doordat je bij DOOM toch al dood bent voor je van de omgeving wilt genieten, zijn de sterk gedowngrade graphics niet al te erg. DOOM Eternal op de Switch levert dus absoluut in, maar dit was te verwachten en overduidelijk te rechtvaardigen. Daarnaast kent de game wél het identieke sterke geluid wat perfect past bij de non-stop hardcore-actie.

Volop plezier online

Ook online draait alles verrassend goed. Naast het feit dat het eenvoudig is om een potje te beginnen, lijkt de game achter de schermen iets te doen met de verbindingen van spelers. Immers heb ik nauwelijks hinderlijke lag ondervonden, en speelde de online sessies erg fijn weg. Het multiplayer-aspect is een belangrijk onderdeel van DOOM, en het is dan ook een groot pluspunt dat deze ijzersterk aanwezig is op de Nintendo Switch. Om niet meteen in het diepe te vallen adviseert de game je om eerst de eerste missie in de campaign mode af te ronden. Dat is inderdaad geen slecht idee, tegenstandsaders schieten je immers binnen no-time omver. Maar juist doordat je steeds beter zult worden, blijft het leuk om te spelen.

Besturing kan een dingetje zijn

Exclusief voor de Switch-versie zijn de motion controls toegevoegd aan DOOM Eternal. En ondanks dat de ontwikkelaar lof verdient voor het gebruik daarvan, pakt het helaas niet heel goed uit. De Joy-Con zijn in dit geval in motion-besturing niet al te fijn als het om precisie gaat, dat heb je wél nodig in DOOM. De niet al te fijne besturing met de Joy-Con in het algemeen was ook een nadeel met de originele Doom, waardoor simpelweg beter een PRO-controller gebruikt kan worden om een meer vergelijkbare ervaring met andere consoles te krijgen.

Conclusie

Hoe pakt de game al met al uit op de Nintendo Switch? DOOM Eternal is zo goed als het in theorie kan zijn op de hybride console. Ja, grafisch is er behoorlijk ingeleverd, maar de game draait stabieler dan je zou durven hopen op een constante 30 frames per seconde. De besturing met de Joy-Con is niet ideaal, maar hiervoor zijn prima alternatieven. Al met al biedt DOOM Eternal een zeer sterke ervaring op de Switch, iets wat gezien de beperkte hardware een enorm compliment is voor Panic Button.

Eindcijfer: 8,0