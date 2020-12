Hoa the Game vanaf april verkrijgbaar

Waan je in een prachtige omgeving gevuld met lieve wezens die jouw vriend willen zijn!

Hoa is een lieflijk spel van PM Studios en Skrollcat Studio, die in april 2021 haar weg naar de Nintendo Switch zal vinden. Eerder dit jaar brachten ze al een teaser uit waarin het schattige hoofdpersonage -een mannetje die er uit ziet als een driehoek- te zien was. Vandaag was in de Nintendo Indie Direct meer van de gameplay te zien.



Hoa is een prachtige puzzel platformer met adembenemende grafische vormgeving. Samen met de rustgevende muziek creëert de handgeschilderde wereld een rustgevende sfeer. Ook de wezens die je tegen komt zijn meestal vriendelijk en lief om te zien. Ga met de hoofdpersonage Hoa op reis door een mythisch en natuurlijk landschap op zoek naar waar alles begon. Ben jij toe aan een platformer met een mooi verhaal waarin je helemaal wordt meegezogen? Dan is Hoa the Game iets voor jou!



Ga jij deze super schattige platformer aanschaffen?