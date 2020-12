Happy Game aangekondigd voor Nintendo Switch

Ben jij dapper genoeg om in deze nachtmerrie te stappen?

Happy game is een psychedelic horror-spel uitgebracht door Amanita Design, een indie game die nét een beetje anders is dan wat we gewend zijn bij Nintendo. Wordt wakker in een verschrikkelijke nachtmerrie en reis door verschillende werelden waarin je puzzels op moet lossen en taken moet uitvoeren. Terwijl je dit doet kom je van alles tegen: van de meest schattige konijnen tot de dood zelf!

Happy Game komt in het voorjaar van 2021 naar Nintendo Switch, durf jij het aan?