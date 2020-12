Grindstone is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch

Verpletter griezels en maak lange combo's!

Vandaag werd er tijdens de Indie World Showcase bekendgemaakt dat Grindstone vanaf vandaag is te spelen op Nintendo’s hybride console. Dit puzzelgevechtsspel zal voor een bedrag van €16,79 over de digitale toonbank gaan, maar is momenteel in de aanbieding voor een prijs van €12,59.

Ondanks dat er tijdens de presentatie niks over werd verteld, is er kort na de Indie World Showcase bevestigd dat er begin 2021 een fysieke versie van Grindstone komt. Bovendien is een fysiek kopie nu al vooraf te bestellen. Mocht je interesse hebben klik dan hier om een kopie te bemachtigen.

In Grindstone verpletter je allemaal griezels en probeer je zo lang mogelijke combo’s te maken. Door dit te doen verdien je waardevolle Grindstones, welke je vervolgens kunt gebruiken om nieuwe wapens te maken. Tevens heeft het spel meer dan 200 levels en zitten er zelfs dagelijkse uitdagingen op je te wachten.