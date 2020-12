Gnosia komt naar het Westen

Weet jij achter de Gnosia te komen?

Er komt een Engelse release van de “debate-style RPG” Gnosia. Eerder liet de ontwikkelaar aan Bloomberg al weten dat hij open stond om het spel te lokaliseren, als er genoeg vraag naar was. Dat blijkt, want in de Indie World Showcase van vanavond kwam de game aan bod.

In het spel zul je erachter moeten komen wie Gnosia is, één van de leden die zich voordoet als mens. Hij of zij zal er alles aan doen om jou in de val te lokken. Je bent opgesloten in een ruimteschip met een groep mensen; iedereen kan dus Gnosia zijn. Ben je benieuwd hoe de game eruit ziet? Bekijk de screenshots hieronder.