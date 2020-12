[December Prijzenfestival #5] Win PHOGS! voor de Nintendo Switch

De nieuwste giveaway staat in het teken van... honden

Kort geleden verscheen onze review van PHOGS! op Daily Nintendo. Hierin heb je kunnen lezen dat ik erg enthousiast was over dit puzzel-avonturenspel. Nu wordt het zelfs nog leuker want in samenwerking met Coatsink mogen we één digitaal exemplaar van deze game verloten. Hiermee is de vijfde giveaway van ons prijzenfestival een feit.

Wat je hiervoor moet doen is heel erg simpel. Je hoeft namelijk alleen maar antwoord te geven op de volgende vraag. Welk ras hond vind jij het leukste en waarom? Het antwoord kan trouwens niet goed of fout zijn, dus iedereen kan meedoen!

Meedoen kan tot en met 16 december. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier (gratis) aan!

Momenteel kun je overigens ook meedoen aan onze Pikmin 3 Deluxe-goodiebags prijsvraag.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per privebericht verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.