Among Us later vandaag op de Switch

Klaar om te liegen en vriendschappen te verbreken?

Het inmens populaire Among Us zal later vandaag naar de Nintendo Switch komen. In het spel kun je met vier tot tien mensen zowel online als via lokale WiFi in debat gaan. In Among Us zal je met een groep mensen een aantal taken moeten uitvoeren, maar let op: een paar mensen doen alsof en proberen jou te vermoorden! Als er een dood lichaam is gevonden is het aan jullie als groep om te debatteren. Een perfecte game om vrienden mee te maken, of juist te verliezen…