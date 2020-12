Nieuwe methode om Zarude code te krijgen voor Pokémon Sword & Shield

Laatste kans om de mythische Pokémon Zarude te bemachtigen!

Verschillende Europese gamewinkels mochten de afgelopen maand codes uitdelen waarmee je de speciale Pokémon Zarude kan krijgen. In Nederland was het Game Mania die de codes uit mocht delen. Helaas werden de acties vroegtijdig onderbroken, wegens gebrek aan codes. The Pokémon Company biedt nu alsnog een laatste kans aan Europese spelers om een Zarude code te bemachtigen. Om de code te krijgen hoef je je alleen maar op te geven voor de Pokémon Trainer Club nieuwsbrief op de officiële Pokémon site. Iedereen die dit voor 18 december 2020 doet ontvangt in januari 2021 de speciale code. Wees er snel bij, want er resten nog maar enkele dagen.