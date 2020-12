Harvest Moon: One World krijgt Collector’s Edition

Via Limited Run Games.

Een paar maanden geleden kwam het nieuws naar buiten dat Harvest Moon: One World een Limited Edition ging krijgen. Echter zal dat niet de enige speciale editie zijn, want er is vandaag namelijk aangekondigd dat er ook een Collector’s Edition aan zit te komen. De Collector’s Edition van Harvest Moon: One World is vanaf 5 januari vooraf te bestellen op de website van Limited Run Games.

Vaak zitten er in een Collector’s Edition van een game leuke en interessante spullen en dat is ook zeker bij deze titel het geval. In het pakket zit namelijk een knuffeltje van de kip uit het spel, een prachtig beeldje en uiteraard de fysieke versie van Harvest Moon: One World.

Ben jij van plan deze Collector’s Edition aan te schaffen voor in jouw collectie? Laat het ons weten in de reacties!