Speciale code voor Gold Bottle Cap in Pokémon Sword en Shield

Wees er snel bij want de code is alleen dit weekend geldig!

De finale van het Pokémon Players Cup II wordt dit weekend gespeeld. Als speciale promotieactie is er een code vrijgegeven waarmee spelers een Gold Bottle Cap ontvangen in het spel. De Gold Bottle Cap is een zeldzaam item wat gebruikt wordt voor de Hyper Training van je Pokémon. Daarmee kan je alle IV statistieken van je Pokémon maximaliseren, ook op level 100. Een erg waardevol item voor de competitieve Pokémon speler dus. Wees er snel bij want deze code is maar geldig gedurende dit weekend.

De speciale Gold Bottle Cap-code:

PC2F1NALSSTREAM



Je kunt de code als volgt gebruiken:

Start Pokemon Sword/Shield Selecteer ‘Mystery Gift’ in het X menu Selecteer ‘Get a Mystery Gift’ Selecteer ‘Get with Code/Password’ om te verbinden met het internet Vul de code in Je ontvangt nu de Gold Bottle Cap Vergeet niet om je spel op te slaan