Nintendo speeltje bij King Jr. Meal van Burger King in Duitsland en Oostenrijk

Verzamel ze allemaal!.. bij de buren..

Burger King is een samenwerking met Nintendo aangegaan voor Duitsland en Oostenrijk. Bij de King Jr. Meals van de fastfoodketen zit de komende weken een speeltje van Nintendo. Er zijn speeltjes van Luigi’s Mansion, Animal Crossing, Splatoon, Super Mario Maker, Mario Kart en The Legend of Zelda te verzamelen. Het is niet bekend hoe lang de actie nog gaat duren en of deze zijn weg zal vinden naar Nederland.

Bekijk de speeltjes hieronder: