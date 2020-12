Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 12 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 51 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Persona 5 Strikers, maar liefst 12 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Smart Moves, maar een kleine 55 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Persona 5 Strikers – 12.0GB

The Last Dead End – 8.4GB

Abyss of the Sacrifice – 6.2GB

Deemo Reborn – 4.3GB

Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne – 3.1GB

Body of Evidence – 2.3GB

Elliot – 1.4GB

Speed Truck Racing – 578MB

Dark Arcana: The Carnival – 482MB

Kauil’s Treasure – 442MB

Spirit Arena – 397MB

Dungeon Limbus – 374MB

Traditional Tactics Ne+ – 153MB

Hitori Logic – 146MB

Smart Moves – 55MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!