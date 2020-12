Mogelijke releasedatum voor Super Mario-film

Het is nog even wachten tot we de loodgieter in de bioscoop kunnen zien.

De Super Mario-film is al een tijdje in productie bij animatiefilmproducent Illumination Entertainment. Op de site van Universal Pictures staan diverse data van hun aankomende films. Hier is te vinden dat Illumination op 1 juli 2022 en 21 december 2022 met nog onbekende geanimeerde films komt. In eerdere berichtgeving is gezegd dat de productie volgens planning verloopt en de Super Mario-film een release krijgt in 2022. Het is dus nog even speculeren of dit gaat plaatsvinden in de zomer of vlak voor de kerst. Kijken jullie hier ook zo naar uit?