Geen demo gepland voor Persona 5 Strikers

Er komt geen demo voor de Westerse release van Persona 5 Strikers.

Nu er eindelijk nieuws is rond de Westerse release van Persona 5 Strikers, was er ook gefluister rond een demo. Deze was rond de release in Japan wel beschikbaar, dus er wordt gehoopt dat ook wij in het Westen een demo krijgen om het spel uit te testen.

Atlus heeft recentelijk gezegd dat dat helaas niet het geval is. We kunnen jammer genoeg geen feeling voor het spel krijgen voordat hij uitkomt. Wel kunnen we Japanse gameplay kijken van onder andere letsplayer’s. Zo kunnen we toch een beetje zien hoe het spel werkt en hoe je moet vechten.