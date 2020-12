Gameplay beelden Space Invaders Forever

De ruimte-indringers proberen het nog maar weer eens!

Space Invaders is bekend als één van de grondleggers van de gaming-industrie zoals we die vandaag de dag kennen. De ruimtewezens zagen het licht al in 1978 in de arcadehallen, waar gretig op ze werd geschoten. Nu is Space Invaders Forever op de Switch uitgekomen en kunnen we de nostalgische gameplay beelden bekijken in het filmpje hieronder:

Space Invaders Forever is voor €29,99 te koop in de Nintendo eShop.