Funimation teased app voor Switch

Eindelijk anime kijken op de Switch?

Funimation heeft Nintendo fans via Twitter plots verrast met een teaser. Hierin is te zien dat een Switch wordt ‘opgemerkt’ met de tekst ‘Oh, hello.’ Dit duidt erop dat het bedrijf zijn aandacht momenteel vestigt op Nintendo’s hybride console en hoogstwaarschijnlijk snel met een app komt. Wat we met zo’n app kunnen is nog onbekend, maar vermoedelijk gaat het om het bekijken van anime. Funimation is bekend als groot Amerikaans distributiebedrijf voor diverse anime. Bekende titels die gedistribueerd zijn door Funimation zijn Dragon Ball Z, Naruto en One Piece.

Bekijk de teaser hieronder: