Winterse avonturen met Animal Crossing: New Horizons in nieuwe Nintendo Minute

Tijd voor een gloednieuwe episode van Nintendo Minute!

In de Youtube-serie Nintendo Minute staat elke episode in het teken van een Nintendo-gerelateerd onderwerp. Ook deze week zijn Kit en Krysta weer aanwezig om je te vermaken met een gloednieuwe episode, welke deze week, en zeker niet voor de eerste keer, in het teken staat van Animal Crossing: New Horizons.

Terwijl het buiten momenteel flink koud is, is het ook winter in Animal Crossing: New Horizons. En wat er er nu leuker om lekker warm binnen aan de slag te gaan met verschillende nieuwigheden die het winterseizoen naar Animal Crossing: New Horizons? Kit en Krysta nemen je in elk geval mee in hun winterse avonturen!