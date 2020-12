Shady Part of Me gameplaybeelden

Ontdek de wereld die in de schaduw verborgen ligt

Shady Part of Me is een spel die deels draait om de vele schaduwen die je in je dagelijks leven tegenkomt. Het spel gaat over een eenzaam meisje die een vriendin vond in haar eigen schaduw. Samen met deze nieuwe bond zet ze haar eerste stappen in een duistere wereld.

Samen met haar schaduw moet ze samenwerken, groeien en zoveel mogelijk van deze wereld ontdekken om deze nieuwe wereld vol met schaduw te trotseren.

Het spel maakt gebruik van een mix van 2D en 3D elementen waardoor samenwerken met je schaduw centraal staat. Bekijk de gameplaybeelden van Shady Part Of Me hieronder:

Ga jij deze game halen? Laat het ons weten in de reacties!