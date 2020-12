[Review] Monster Sanctuary

Heb ik hiermee een hidden gem op de Nintendo Switch gevonden?

Monsters zijn in het algemeen de grote boosdoeners in videogames. Slimes die je uit het niets tackelen, vleermuizen die uit zijn op je bloed en goblins die jou het liefst de hersenpan inslaan. Toch is de wereld van Monster Sanctuary heel anders, deze wereld draait namelijk om het opvoeden en vechten met deze bloeddorstige monsters.

Slime, ik kies jou!

Monster Sanctuary doet zowel nieuwe als bekende dingen. Monsters in het wild blijven de gevaarlijke monsters die je gewend bent van je standaard RPG. Wel heb je in deze game een kans om een monster ei te krijgen na een gevecht met een groep monsters. Deze gevechten vinden plaats in een turn-based gevechtssysteem, die je misschien kent van Pokémon of andere Monster Catcher-games. Deze gevechten zetten drie van je eigen monsters tegen drie andere monsters. Elk monster heeft hierbij een set van zwaktes en sterktes die je slim moet inzetten tijdens een gevecht.

Gebaseerd op hoe goed je je monsters inzet tijdens een gevecht, krijg je een aantal sterren. Deze sterren bepalen hoe groot en speciaal je beloning is die je voor dat gevecht krijgt. Denk hierbij aan monster eieren, wapens die je monsters kunnen gebruiken of materialen waarmee je deze wapens sterker kunt maken.

Je hebt in het begin één monster die zich bij je voegt. Dit is een speciaal monster die alleen wordt gegeven aan een van de vier Monster Tamer families. Je hebt hieruit de keuze uit een wolf, vogel, leeuw of kikker waarbij elk monster weer zijn eigen sterkte en zwakte heeft.

Voedt je eigen monsters op

De manier om monsters te krijgen in dit spel is anders dan je misschien gewend bent. Je kunt monsters in dit spel namelijk niet vangen, maar je moet ze opvoeden. De eieren die je krijgt uit gevechten kun je laten opgroeien tot volwaardige monsters. Deze monsters kun je dan vervolgens inzetten tijdens drie tegen drie gevechten. Voor een gevecht heb je namelijk de keuze om een drietal monsters te kiezen uit je collectie die het beste voor dit gevecht geschikt zijn. Dit kun je het beste zien aan de zwaktes van die vijanden en de sterktes van je eigen monstertjes.

Naast de levels en sterktes/zwaktes van een monster, is de uitrusting ook heel belangrijk. Je monsters hebben tevens wapens nodig in dit spel, waarmee ze de vijand eens goed kunnen aanpakken. Je hebt hiernaast ook een systeem waar je de monsters kunt voeden. Gebaseerd op wat voor een soort eten je ze geeft, krijgen ze bepaalde buffs die in een gevecht heel handig kunnen zijn.

Naast dit kun je je eigen monster echt laten opgroeien dankzij het skill tree-systeem. Bij elke level up krijg je een skillpoint die je kunt inzetten in de speciale skill tree van het monster. Zo kun je een monster laten focussen op aanvallen, beschermen, saboteren of support. Genoeg keuze dus!

Vecht tegen de kwaadaardige alchemisten

Er bestaan wel wat mensen die de vredige band tussen monster en mens niet zo leuk vinden. De groep van alchemisten, met elk een eigen unieke masker, is hier niet zo scheutig op. Om dit tegen te gaan, wekken ze uit het hele land verschillende bazen op. Deze baas monsters verstoren verschillende gebieden op hun eigen manier. Daarom is het belangrijk dat jij ze als “Monster Tamer” verslaat. Dit doe je aan de hand van drie tegen één gevechten, aangezien de baas monster aanzienlijk sterker is dan een normaal monster.

Als je een baas monster weet te verslaan, ga je een rank omhoog en krijg je toegang tot meer voorwerpen en functies in de hoofdstad. Denk hierbij aan online gevechten tegen andere spelers, een oneindige modus waarbij je zo ver mogelijk moet komen of een functie waarbij je het op kunt nemen tegen alle vorige bazen. Er zijn genoeg beloningen te vinden in de wereld van Monster Sanctuary.

Naast gevechten zijn monsters ook heel handig om in te zetten in de open wereld. Elk monster heeft een unieke skill die je kan helpen om verschillende obstakels te omzeilen. Zweven, vuur, elektriciteit, water, ijs, rotsen wegduwen en ga zo maar door.

Pixel perfect

Ik moet zeggen dat ik nooit gedacht had dat ik dit spel verslavend zou gaan vinden. Je kunt het spel opstarten en voor je het weet is het een paar uur later. Naast de enorme wereld die je tot je eigen hartenlust kunt ontdekken (en geloof me, hij is ENORM), wordt je ook nog door de mooie pixel art en de mooie muziek verleidt om in het wereldje van Monster Sanctuary rond te blijven lopen.

De muziek is een beetje te vergelijken met Terraria/Minecraft, rustig en relaxend. Perfect voor een spel waarbij je samen met je eigen monstertjes de wereld ontdekt. Naast de muziek zijn de gebieden prima gedetailleerd door de mooie pixel art die is toegepast op dit spel.

Iets wat me aangenaam verraste waren de korte laadtijden en hoe snel je in een gevecht kunt springen. De flow van het spel voelt heel relaxend aan, waardoor je eigenlijk nooit tegen iets oploopt waardoor je wilt stoppen met spelen.

Conclusie

Monster Sanctuary is een verrassend goed spel, het weet je aandacht erbij te houden en nodigt je uit om goed na te denken over je zetten in een gevecht. Daarbij dragen de muziek en de stijl goed bij aan de atmosfeer die het spel de gebruiker wilt geven. Als dit nog geen reden genoeg is om dit spel te halen, staat er ook nog een grote collectie van monsters en een grote wereld op je wachten. Deze 2D pixel game staat in ieder geval klaar om jou te verrassen! Hou je van monster catchers? Grote kans dat je Monster Sanctuary heel leuk gaat vinden!











Eindcijfer: 8,6