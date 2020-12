Winnaars Angry Video Game Nerd I & II Deluxe prijsvraag

Met het afgelopen van onze derde giveaway kunnen we drie nieuwe leden gelukkig maken!

De hele maand december staat bij Daily Nintendo in het teken van winnen. En terwijl je inmiddels kans kunt maken op een van de drie prachtige Pikmin 3 Deluxe goodiebags, is het ook tijd om de winnaars bekend te maken van de Angry Video Game Nerd I & II Deluxe prijsvraag. In samenwerking met Vicarious PR mochten we namelijk 3 digitale exemplaren van de game verloten. Alles wat je moest doen om kans te maken, was antwoord te geven op de vraag wat jouw slechtste game ooit gespeeld is.

Uit alle deelnemers hebben we drie gelukkige winnaars getrokken. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

We wensen jullie alvast enorm veel plezier met deze prijs. De codes worden zeer binnenkort via een privébericht toegestuurd.

