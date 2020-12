[Special] Persona 5 Strikers – First Look

Wij mochten een speciaal evenement van Persona 5 Strikers bijwonen. Benieuwd naar de belevingen? Je leest het hier.

Afgelopen vrijdag mocht ik bij het First Look evenement van Persona 5 Strikers zijn. Op dit evenement heb ik kennis gemaakt met het nieuwe avontuur van de Phantom Thieves. We kregen maar liefst meer dan dertig minuten aan gameplay te zien. Ben je benieuwd hoe ik dit heb ervaren? Je leest het hier!

De presentatie begon met de trailer van Persona 5 Strikers. In deze actievolle trailer maak je (opnieuw) kennis met de leden van de Phantom Thieves. Mona, Fox, Noir en alle andere leden zullen speelbaar zijn in de game. Na de spectaculaire trailer kregen we wat informatie over het spel. De game zal op 23 februari speelbaar zijn op de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Steam. Een leuke bonus: mocht je de digitale deluxe editie voorbestellen, dan kan je op 19 februari al aan de slag.

Hierna was het tijd om de game in actie te zien; voor het eerst met Engelse schermteksten! De beelden begonnen in hartje Tokyo, in het Shibuya district. Al snel gingen we naar Yongen-Jaya om café Leblanc te bezoeken. Eenmaal op zolder, ook wel bekend als de hideout, gingen de Phantom Thieves naar de Metaverse. Waar je in Persona 5 de ‘palaces’ bezocht, bezoek je in deze game ‘jails’. De eerste jail in het spel is die van Alice. In deze omgeving speelt een heerlijk, catchy deuntje. Er zijn overal zoeklichten en Futaba, ook wel bekend als Oracle, heeft de bron gevonden. Tijd om die uit te schakelen!

In deze zoektocht zijn er ook allerlei vijanden welke Joker en zijn team moeten uitschakelen. In de gameplayvideo is te zien hoe de bekende elementen zoals de Baton Pass, de Ambush en de krachtige All-Out Attack zijn vertaald in de Musou-gameplay. De gevechten zijn dus niet meer turn based, maar weten nog wel de sfeer van Persona 5 te behouden. Na het halfuur aan gameplay, kregen we nog een korte video te zien die de talenopties weergeeft.

Het spel is slechts met Engelse en Japanse audio te horen, maar bevat wel een brede talenoptie voor de tekst. Zo kun je naast Engels ook kiezen om Persona 5 Strikers in het Frans, Italiaans, Duits en Spaans te spelen. De Engelse stemmen klinken zeer goed. Vanwege het coronavirus hebben de stemacteurs hun zinnen op afstand opgenomen, maar dat is bijna niet te horen. Ze klinken nog steeds helder en vol emotie. Na deze video werd de presentatie afgesloten met een vragenrondje.





Tot slot kregen we nog een leuk pakketje en een kaart van de Phantom Thieves. Mocht jouw hart nog niet eerder zijn gestolen door de Phantom Thieves, dan kun je alsnog genieten van dit spel. De director van Persona 5 Strikers, Daisuke Kanada, heeft laten weten dat iedereen van het spel kan genieten als ze maar een beetje bekend zijn met de personages en hun relaties onderling. Ons hart is in ieder geval al wel veroverd; wij kunnen niet wachten tot 23 februari!

https://www.youtube.com/watch?v=A00asfOJQVA