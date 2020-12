Shady Part of Me nu verkrijgbaar!

Focus Home Interactive heeft een verrassingslancering vandaag.

Eén van de allereerste aankondigingen tijdens de pre-show van The Game Awards was Shady Part of Me. Dit spel is per direct verkrijgbaar in de Nintendo eShop voor €13,49 (normale prijs €14,99). In dit spel zal je een emotionele reis maken in een wereld met een enorm bijzondere artstijl.

Je speelt als een klein meisje en haar schaduw terwijl je worstelt met allerlei gevoelens. Door samen te werken met je schaduw zul je verschillende puzzels moeten oplossen om de wereld te doorkruisen.

De onthulling en meteen ook de launchtrailer is hieronder te bekijken.