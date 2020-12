Sephiroth is de nieuwe Smash Bros. Ultimate vechter

Final Fantasy VII brengt nu ook Sephiroth naar Smash. Volgende week ontvangen we meer details!

Vannacht waren The Game Awards en hoewel Nintendo niet echt in de prijzen viel zorgden ze wel direct aan het begin voor een enorme hype. De beloofde aankondiging van de nieuwste Super Smash Bros. Ultimate-vechter werd namelijk al vroeg gedaan. Het is deze keer niemand minder dan Sephiroth, The One Winged Angel, uit Final Fantasy VII.

In de drie minuten durende trailer zien we vooral epische cinematische gevechten, maar ook al een voorproefje op wat Sephiroth allemaal kan. Daarnaast lijkt het erop dat de update een nieuwe Final Smash geeft aan Cloud.

De originele trailer tijdens The Game Awards noemde een release voor december en dat betekent dat we niet lang op de nieuwe versie van het spel hoeven te wachten. Op Twitter verscheen al snel meer informatie.

Nintendo kondigde namelijk aan dat er op 17 december om 23:00 een nieuwe presentatie van Sakurai zal verschijnen. Hierin komen uitgebreide details over hoe Sephiroth werkt, de nieuwe stage en natuurlijk de nieuwe muziek. De releasedatum wordt hier ook bekend gemaakt.