Sea of Solitude Director’s Cut aangekondigd voor de Switch

Het prachtige spel Sea of Solitude komt eindelijk naar de Switch. Inclusief een paar aanpassingen.

Vorig jaar verscheen het door EA Originals uitgebrachte spel Sea of Solitude voor de meeste apparaten, maar op dat moment werd de Switch overgeslagen. Nu meer dan een jaar na release is er een versie voor de Switch aangekondigd en het is geen luie port.

Volgens een bericht van de Creative Director hebben ze de hele game opgepoetst. Niet alleen is het script opgepoetst, maar zijn er nieuwe voice actors, nieuwe animaties en unieke Switch features.

Sea of Solitude Director’s Cut verschijnt op 4 maart van het komende jaar. Opvallend is wel dat dit keer Quantic Dream de publisher is in plaats van EA.