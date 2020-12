[Review] Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise

Kom in beweging met het vervolg op Fitness Boxing!

Na een bewogen jaar is het opeens weer december en staat het nieuwe jaar weer voor de deur. Tijd dus voor de jaarlijkse goede voornemens! Met Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise, welke nu verkrijgbaar is op de Nintendo Switch, moet dat geen probleem zijn, toch?

Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise is, zoals de naam al doet vermoeden, een vervolg op de eerste game, en focust dit keer op bewegen op het ritme. Slaat Nintendo hiermee de spijker op zijn kop, of slaan we deze game liever over? Ik ging aan de slag met de game.

Jab. Straight. Hook!

Wanneer je het spel opstart, krijg je al gelijk een introductie. Hierbij krijg je een een opwarming, een paar box-oefeningen en een cooling down. Wat gelijk opviel was dat de warming up en cooling down hetzelfde zijn. Dit is telkens het geval bij de dagelijkse routine, iets wat best wel beter had gekund.

Na de introductie krijg je een menu waarbij je van alles kan kiezen: Daily Workout, Free Training, Instructor, Basic Training, Achievements, My Data en Settings. De Daily Workout is, zoals de naam al doet vermoeden, de dagelijkse routine. Hierbij leer je elke dag een beetje meer en worden de trainingen elke dag een beetje langer en moeilijker. De eerste dag sla je alleen recht, de tweede dag leer je al hoe je een hoek kan geven. Na een dagelijkse workout kan je onder andere zien hoeveel calorieën je hebt verbrand en wat jouw leeftijd is volgens je fitheid.

Bij de Free Training kan je een oefening kiezen of ervoor kiezen om een lichte stretch of een zware stretch te doen. Bij Instructor kan je jouw trainer kiezen en zijn of haar outfit veranderen. Bij Basic training kan je een uitleg krijgen over hoe je de joy-con vast moet houden, wat de regels zijn en welke stoten en combinaties je leert in dit spel. Achievements zijn de medailles die je hebt bereikt. My Data laat zien wat je tot nu toe hebt bereikt, dit kan je allemaal in een grafiek bekijken.

Niet mooi, wel lekker

Voor de mooie grafische beelden hoef je dit spel niet te kopen, dat is al vrij snel duidelijk. Met een simpele achtergrond met verschillende vormen die van kleur veranderen, in het midden jouw trainer die je aanmoedigt én het uitdelen van stoten op het ritme ben je wel klaar. Ook de ritmes zijn gewoon ‘up-beat’-muziekjes die verder geen diepe indruk achter laten, het past wél gewoon bij het spel en zorgt ervoor dat je gemotiveerd blijft om door te gaan. Het is dus wel écht een workout waar je moe van wordt en van gaat zweten, en laat dat nu net het doel zijn van Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise.

Je komt wel weer terug he?

Doordat je een dagelijkse workout kan doen blijf je gemotiveerd om het spel te blijven spelen, ook al zijn de trainingen niet heel vernieuwend. Je moet het dus ook echt doen om lekker even uit te kunnen razen. Het is natuurlijk ook leuk om te zien dat je dagelijks steeds meer calorieën verbrand terwijl jouw uithoudingsvermogen verbeterd.

Conclusie

Fitness Boxing 2: Rythm and Exercise is een leuk spel wanneer je een nieuwe uitdaging zoekt waarbij lichaamsbeweging centraal staat. Je kan een dagelijkse routine volgen die elke keer een beetje zwaarder wordt terwijl je bijhoudt hoeveel je verbrand en wat jouw fitness-level is. De grafische vormgeving is niet bijzonder maar helpt samen met de muziek en enthousiaste trainer mee om gemotiveerd te blijven tijdens het boxen.

Eindcijfer: 7,1