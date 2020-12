Nieuwe beelden van Monster Hunter Rise en demo aankondiging

In januari is de demo voor Monster Hunter Rise beschikbaar.

Tijdens de Game Awards zijn veel aankondigingen gedaan en er is veel laten zien. Daarbij zat ook een filmpje met nieuwe beelden voor Monster Hunter Rise. Het spel is vanaf 26 maart 2021 te spelen en er is ook een deluxe- en een collectorseditie.

In het filmpje zijn vooral nieuwe plekken te zien, monsters en hoe je naar verschillende locaties kan slingeren. De monsters die je te zien kreeg waren Somnacanth, Royal Ludroth, Great Wroggi en Bishaten. Ook wordt er een belangrijk event van het spel geshowd, de rampage: waar tientallen monsters Kamura aanvallen. In dit nieuwe filmpje is goed te zien hoe het vechtsysteem ongeveer werkt en welke plekken je allemaal kan bezoeken.

Aan het eind van het filmpje wordt er nog iets anders bekend gemaakt. Monster Hunter Rise krijgt namelijk in januari een demo! Deze demo is maar een beperkte tijd beschikbaar. Het is nog niet bekend wanneer de demo precies beschikbaar is, meer nieuws volgt. Er is ook een multiplayer optie beschikbaar in de demo, daar is wel een Nintendo Online abonnement voor nodig.