Nieuwe amiibo gepland voor maart

Terry, Byleth en Banjo maken hun plastic opwachting in maart.

Drie amiibo hebben eindelijk een releasedatum ontvangen. Op 26 maart zal de eerste Fighters Pass compleet zijn in een fysieke vorm. Dan verschijnen namelijk Terry, Byleth en Banjo & Kazooie als amiibo. Dit is vandaag bekend gemaakt via Twitter. Tijdens de presentatie over Steve kondigde Sakurai de figuren al aan, maar toen nog zonder lanceerdatum. Het is dus goed mogelijk dat pre-orders binnenkort zullen beginnen.

Super #SmashBrosUltimate #amiibo for DLC fighters Banjo & Kazooie, Terry, and Byleth will be available starting March 26th! pic.twitter.com/IrjvmByp4o — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 11, 2020