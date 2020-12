Gameplay trailer Ruined King: A League of Legends Story

De wereld van League of Legends komt volgend jaar naar de Switch!

Uitgeverij Riot Forge kondigde enkele maanden geleden Ruined King: A League of Legends Story aan. Dit spel wordt momenteel ontwikkeld door Airship Syndicate, die o.a. bekend is van de Darksiders Genesis game. Mooie plaatjes voor deze game zijn dan ook te verwachten (en hadden we al gezien in een trailer) maar hoe zit het met de gameplay? Gelukkig kwam daar gisteren antwoord op, in de vorm van een gloednieuwe gameplay trailer. Deze kun je hieronder bekijken. De game komt begin volgend jaar naar de Switch.

Ruined King is een duistere single-player RPG met een verhaallijn waarbij het mogelijk is om te spelen als verschillende personages van de League of Legends met allemaal dezelfde vijand om te verslaan. Terwijl de hoofdpersonage op onderzoek gaat in twee verschillende regionen, zijn er erg veel monsters die de weg versperren, deze moeten dus eerst allemaal een kop kleiner gemaakt worden.