Winnaars DN prijzenfestival #1 en #2

De hoogste tijd om de eerste vier winnaars van ons prijzenfestival te onthullen!

Heb jij meegedaan aan de twee eerste prijsvragen van ons prijzenfestival? We mochten met onze eerste giveaway drie keer een bundel met 2 No Gravity Games verloten. Tijdens onze tweede giveaway maakte je kans op een fysieke versie van Two Point Hospital. Uit de flinke hoeveelheid deelnemers hebben we inmiddels de eerste winnaars getrokken. Bekijk hieronder of jij één van de gelukkige winnaars bent geworden

No Gravity Games bundel

Basvoet (Instagram)

Wal020 (Instagram)

Elvira (Facebook)

Two Point Hospital

We wensen jullie enom veel plezier met de prijs. We nemen contact met je op via social media of via een privébericht op onze website, afhankelijk van de prijs die je hebt gewonnen. De No Gravity bundel wordt niet voor 11 december verstuurd, in verband met de release van een van de games uit de bundel op 11 december.

Dan de antwoorden op de quiz. Two Point Hospital is het spirituele vervolg op Theme Hospital, uitgegeven door SEGA en ontwikkeld door Tw Point Studio’s. De game verscheen voor het eerst in 2018.

Niets gewonnen? Geen paniek, de hele maand december staat bij Daily Nintendo in het teken van prijzen winnen! Zo kun je nu onder andere kans maken op een van de 3 Pikmin 3-goodiebags!