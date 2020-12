[Review] Tanuki Justice

Weet het spel een vlijmscherpe indruk te maken?

Tanuki Justice is een run ’n gun platformer ontwikkeld door Wonderboy Bobi. In het spel zal je als een tanuki spelen om zo honderden vijanden te verslaan. De game neemt je mee op een reis door zes levels en sluit af met een eindbaas. Je kunt het spel in je eentje spelen, maar ook met zijn tweeën. Ben je benieuwd hoe dit spel uitpakt? Je leest het in deze review.

3…2…1… Go!

Het spel neemt je dus mee naar zes verschillende levels en een eindbaasgevecht. Elk level begint met 2D platforming en eindigt met een baasgevecht. De zes levels hebben allemaal hun eigen thema, zo moet je bijvoorbeeld vechten in een bos, een rijstveld of bij een rivier. Tanuki Justice is een run ’n gunner in hart en nieren. Het is een beetje vergelijkbaar met de oude arcade games zoals Contra. In plaats van dat je met kogels schiet, schiet je in dit spel met Japanse shurikens.

Deze shurikens kun je in acht verschillende richtingen gooien. Je normale aanval schiet alleen niet heel ver. In het begin merkte ik dat dit best wel voor irritatie zorgde, je moet namelijk heel dichtbij je vijand staan om deze te raken. Daarom wil je ook graag opzoek naar de upgrade: je shuriken wordt dan roze. Deze zijn een stuk sterker en schieten ook een stuk verder. Echter, als je dood gaat verdwijnt je upgrade ook. Dat is logisch en niet erg, ware het niet dat je in één hit dood bent. De game is hierdoor pittig lastig en je zult vaak opnieuw moeten beginnen. Wat ik erg jammer vind, is dat je constant op de Y-knop moet drukken om te schieten. Helaas kan je deze niet ingedrukt houden, en met de grote hoeveelheid vijanden is het best irritant dat zo’n optie ontbreekt.

Erg moeilijk

In de game zijn drie verschillende moeilijkheidsgraden: normal, hard en insane. Elk van deze moeilijkheidsgraden laat je dezelfde levels ervaren, maar dan steeds een tikkeltje lastiger. Zo moet je vijanden vaker raken met je shurikens voordat deze dood gaan. En er zullen natuurlijk veel meer vijanden zijn om neer te halen. De normal mode is al best lastig voor beginners; je moet vaak opnieuw beginnen. Als je eenmaal de lay-out van de kaart gewend bent en weet waar de power-ups zijn, dan is het opzich te doen. Ook de hard mode is dan nog speelbaar, ook al is deze wel een pittig stukje lastiger. De insane moeilijkheid liegt niet; de modus is echt knap lastig. Er zullen zoveel meer vijanden op je scherm verschijnen dat het echt een soort bullet hell wordt.

Audiovisueel

De game ziet er met zijn pixelstijl erg retro uit. Dit is ook niet gek, aangezien dit genre spellen erg populair was tijdens de arcadetijden. Daarnaast ziet het spel er ook nog een erg Japans uit. Zo wordt ook Japanse folklore verwerkt in het spel; er zijn bijvoorbeeld kappa’s te vinden. De pixelstijl ziet er erg leuk uit. Daarnaast heeft ook de muziek een Japans tintje, maar deze is niet erg indrukwekkend. Het gaat je eerder op de zenuwen werken. Er zijn namelijk maar zeven levels en je zal vaak hetzelfde deuntje horen. Daarnaast heeft de game nog af en toe last van framedips. De meeste keren speelt het spel soepel; het kan echter voorkomen dat het spel opeens erg langzaam speelt. Dit gebeurt vooral bij het opstarten van een nieuw potje. Het beste is om opnieuw het level te betreden, dan is het vaak opgelost.

Conclusie

Tanuki Justice is een run ’n gunner waar ik toch iets meer diepgang van had willen zien. Er zijn zes levels en een zevende waar je enkel een baas bevecht. Voor een prijs van €14,99 mag je wel wat meer verwachten. Er is wel een multiplayermodus waardoor je samen met een vriend de levels kan betreden. De game heeft niet zo’n grote replaywaarde, de lastigere modi bevatten enkel meer vijanden. Het zijn nog steeds dezelfde levels, maar dan net moeilijker. Verder doet het spel niet veel vernieuwends. Mocht je opzoek zijn naar een leuke run ’n gunner, dan zou ik met deze titel even wachten tot het in de aanbieding is.

Eindcijfer: 6,5