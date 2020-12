[Review] Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack

Worden we net zo vrolijk van deze game als dat de muziek is?

Bandai Namco heeft de typisch Japanse game Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack naar de Nintendo Switch gebracht. Deze bundel bestaat uit twee Taiko no Tatsujin-spellen die oorspronkelijk op de Nintendo 3DS zijn verschenen, maar nooit buiten Japan. Nu kunnen we in het Westen voor het eerst van de games genieten. Een aanwinst of niet?

Een RPG vol ritme

De Taiko no Tatsujin-serie is van origine een serie met games waarin spelers op het ritme van muziek op een taiko-drum moeten slaan. De games verschenen eerst in de arcadehallen maar kwamen later ook naar de consoles. Zo verscheen Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! vorig jaar nog op de Nintendo Switch. De games in het Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack pakken het echter iets anders aan. De bundel bevat twee Taiko-spellen welke eerder op de Nintendo 3DS verschenen. Deze games combineren RPG-gameplay met de ritme-gameplay waar de serie bekend om staat. Beide games schotelen een verhaallijn voor waarbij drum duo Don en Katsu op twee verschillende RPG-avonturen gaan door verschillende periodes uit zowel de geschiedenis als de toekomst. De verhaallijnen zijn niet erg bijzonder en zijn zelfs vrij voorspelbaar. De gameplay-elementen die de game combineert klinken op papier echter wél erg interessant. De grote vraag: pakt deze combinatie ook goed uit?

Hier kan ik volmondig ja op zeggen. Waar Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 overduidelijk verfijnder is dan deel 1, is de basis vrijwel identiek. Je volgt een RPG-verhaal waarbij je telkens van de ene plek naar de andere moet reizen. Onderweg kom je, net als in andere RPG’s, veel vijanden tegen. Deze versla je in Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure echter door, je raadt het al, op het juiste ritme van de muziek de drums te raken. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! bewees eerder al dat het drummen op Japanse muziek op zichzelf al erg leuk is, nu wordt dit gecombineerd met RPG-gameplay. Los daarvan kun je ook aan de slag met de Taiko mode, waarin je per game uit zo’n 30 liedjes kan kiezen om je drum-skills te gebruiken. Het is echter jammer dat het drummen tijdens de story mode alleen met knoppen kan. Een vreemd keuze aangezien dit met de drums of Joy-Con veel leuker is.

Vechten op de muziek

Tijdens het avontuur verken je dus verschillende gebieden en zul je de nodige monsters bevechten. Regelmatig zal een vijand die jij hebt verslagen zich aansluiten bij jouw party, welke je dan ook kunt samenstellen op basis van de gewenste kenmerken die de karakters hebben. Zo heb je personages die beter zijn in aanvallen van dichtbij of juist ver weg, personages die kunnen healen enzovoorts. En waar je in deel 1 door lege gebieden loopt en random gevechten krijgt voorgeschoteld, pakt deel 2 dit iets beter aan. Vijanden zie je nu lopen en de wereld lijkt net iets interessanter en levendiger te zijn. Ook de cutscenes ogen levendiger.

Beide games hebben echter wel een gezamenlijk minpunt: elk gebied waar je rondloopt kent zijn eigen aantal liedjes. Hierdoor krijg je regelmatig dezelfde nummers voorgeschoteld als je in een gebied veel monsters verslaat, iets wat repetitief kan worden. Ook zijn de omgevingen redelijk voorspelbaar, en zit verdwalen er niet snel in. De RPG-gameplay is al met al redelijk basic, maar dat is niet persé erg doordat de game voor een groot deel om de ritme-gameplay draait. Baasgevechten brengen daarnaast een leuke twist met zich mee. Door hun speciale aanvallen zorgen ze ervoor dat je aankomende noten die je moet raken minder goed ziet, waardoor je het nog meer van je eigen ritmegevoel moet hebben.

Fijn is ook de keuze in verschillende moeilijkheidsgraden. Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack weet hiermee interessant te zijn voor spelers met weinig én juist met veel skills.

Niet nieuw, wel origineel

Ondanks dat beide games eerder op de Nintendo 3DS zijn verschenen, was dit alleen in Japan. Op gebied van originaliteit kunnen de games dan ook prima scoren. Bovendien is het op zichzelf al origineel om deze games naar Europa te brengen, immers zal lang niet elke gamer zich aangetrokken voelen tot deze typisch Japanse spelletjes. De serie is in het Westen vooral geliefd bij fans die de eerdere spellen of importeerden of in de arcadehallen speelden. De echte fans kunnen door het spelen van de game enorm veel verzamelen, waaronder een grote hoeveelheid outfits om Don naar wens aan te passen.

Audiovisueel

Waar beide games qua geluid schitteren met een flinke tracklist vol met heerlijk vrolijke Japanse muziek, zijn de titels grafisch minder indrukwekkend. De van origine zijnde 3DS-spellen hebben weliswaar een oppoetsbeurt gekregen zodat ze acceptabel ogen, een technisch hoogstandje is het niet. Alles oogt gelukkig wel enorm kleurrijk en schattig, maar omgevingen zijn niet al te gedetailleerd en met name in deel 1 vrij leeg. In het tweede deel ogen omgevingen gelukkig wel iets interessanter. Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack is echter typisch zo’n spel dat je niet voor de enorm indrukwekkende graphics speelt, waardoor de game visueel alsnog prima in orde is.

Conclusie

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack is als losstaande RPG zeker niet perfect en zelfs erg basic, maar de combinatie van een RPG met de traditionele Taiko no Tatsujin-gameplay pakt verrassend goed uit. De games bieden samen enorm veel content en zijn een genot om te spelen. De kanttekening die hierbij moet worden geplaatst, is dat deze typisch Japanse games wél jouw ding moeten zijn. Wat mij betreft verdient Bandai Namco echter alle lof dat ze deze spellen ook naar Europa hebben gebracht!

Eindcijfer: 8,1