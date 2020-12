Nintendo Switch nu 24 maanden de best verkopende console in de V.S.

De Nintendo Switch blijft records verbreken.

NPD Group, een instantie die video game verkoopdata volgt in Amerika heeft onthuld dat er maar liefst 1,35 miljoen Switch exemplaren zijn verkocht afgelopen maand. Tijdens de Black Friday-aanbiedingen bleek de Switch weer enorm populair. Door deze aantallen is de Switch nu al 24 maanden achter elkaar de best verkopende console in de Verenigde Staten.

Daarnaast is het bekend gemaakt dat in de elf maanden van 2020 die nu voorbij zijn de Switch een totaal van 6.92 miljoen exemplaren heeft verkocht. Daarmee loopt die al met 426.000 exemplaren voor op de totale verkopen in 2019. Met december nog te gaan is het zeer goed mogelijk dat hier nog een ruim miljoen bij toegevoegd wordt.