Nintendo blikt terug op 2020 met Animal Crossing: New Horizons

Én alvast een voorproefje op wat we rond de feestdagen mogen verwachten!

Animal Crossing: New Horizons mag toch wel een van de belangrijkere releases voor de Nintendo Switch van dit jaar worden genoemd. De game is enorm populair en dus is het de hoogste tijd om terug te blikken op wat er dit jaar allemaal te beleven was in de game.

In onderstaande video laat Nintendo dan ook zien welke dingen er dit jaar te doen waren in Animal Crossing: New Horizons. Daarnaast krijg je ook alvast een voorproefje van hoe de aankomende feestdagen gevierd worden in de game.