Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition komt in januari naar de Nintendo Switch

Lees hier alle informatie en bekijk de aankondigingstrailer!

Een paar maanden terug werd er tijdens Ubisoft Forward aangekondigd dat Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition in de winter naar Nintendo’s hybride console ging komen. Echter was er op dat moment nog geen exacte datum naar buiten gebracht, maar deze is inmiddels bekendgemaakt. Vanaf 14 januari kunnen Nintendo Switch-bezitters namelijk aan de slag met deze titel.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition is een 2D-beat ‘em up in arcade-stijl, welke is geïnspireerd door de Scott Pilgrim-stripboeken en films. Met de personages Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau en Stephen Stills versla je allerlei vijanden en leer je nieuwe vaardigheden zodat je nog beter wordt. Tevens bevat deze titel alle DLC-pakketten, waardoor het écht de complete editie is.

Ook is er een aankondigingstrailer verschenen op het officiële YouTube-kanaal van Ubisoft Noord-Amerika. Mocht je benieuwd zijn geworden naar deze trailer, bekijk dan onderstaande video.