[Review] I, AI

Schieten, schieten en nog eens schieten.

Wie op zoek is naar een verticaal scrollend schietspel (shoot ‘em up) zit met de Nintendo Switch wel goed. Er zijn flink wat titels in het genre verkrijgbaar en ontwikkelaar Satur Entertainment waagt zich er nu ook aan. Met I, AI is de Nintendo Switch een nieuwe shooter rijker. Weet de game nog indruk te maken tussen de concurrentie?

Niets nieuws onder de zon, erg?

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, I, AI doet weinig vernieuwends met het genre. Het spel is in de basis dan ook eenvoudig van opzet, zoals we dat ook kennen van shoot ‘em up’s van vroeger. Het spel kent in feite maar één game mode en dat is de story mode. Hierbij wordt een vrijwel nietszeggend verhaal verteld aan de hand van wat stilstaande plaatjes, maar dat is dan ook niet waar het spel om draait. In I, AI zul je met je ruimteschip een weg moeten banen door twintig verschillende levels vol met vijanden en eindbazen. Is je dat gelukt? Dan is het spel zo goed als voorbij en valt er, op een hogere moeilijkheidsgraad na, weinig meer te beleven.

Perfecte gameplay

Dat klinkt misschien allemaal wel erg beperkt maar dat hoeft absoluut niet erg te zijn bij een shoot ‘em up, zeker niet als deze maar iets meer dan 10 euro kost en de gameplay ook nog eens goed in elkaar zit. En laat dat nu het geval zijn bij deze game. I, AI laat jou met je ruimteschip 20 enorm interessante levels doorspelen, welke vol zitten met een grote diversiteit aan vijanden die in grote hoeveelheden op je afkomen. Tussendoor wordt je reflectievermogen ook nog flink op de proef gesteld met bewegende obstakels. Ben je aan het einde van het level dan wacht veelal een eindbaas op je, welke telkens weer een andere manier vergt om te verslaan.

Omdat de besturing erg fijn in elkaar zit, speelt I, AI erg lekker weg. Het spel is enorm moeilijk maar telkens als je level speelt krijg je punten, en met deze punten kun je vervolgens upgrades voor je ruimteschip kopen. Denk hierbij aan betere wapens, bommen, armor of een beschermend schild. Slechts door de levels telkens opnieuw te spelen en je schip beter te maken, gaat het langzaamaan lukken om ook verdere levels uit te spelen. Dat is I, AI, niet meer en niet minder. De game heeft hierdoor een enorm verslavende factor op mij, de eenvoud maar ook de sterke gameplay vormen namelijk een genot om het spel te spelen voor fans van verticale shooters.

Grafische pracht

Dat het spel zo leuk is om te spelen komt ongetwijfeld ook door het prachtige grafische geweld wat van het scherm afspat. Regelmatig komen er tientallen vijanden tegelijk naar je toe, en de Nintendo Switch heeft daar geen enkele moeite mee. I, AI blijft constant stabiel draaien en kent prachtige grafisch effecten. De kogels en vuurballen spatten van het scherm af en het spel vormt dan ook een genot om naar te kijken. Op gebied van geluid is dat helaas iets minder. Het verhaal wordt inspiratieloos ingesproken en de muziek is, hoewel functioneel, niet bijzonder. Geluiden van explosies en schieten klinken gelukkig wél erg overtuigend.

Conclusie

Ben je fan van shoot ‘em up’s? Dan is I, AI simpelweg een aanrader voor je. Voor iets meer dan €10 krijg je een zeer leuke shooter welke er ook nog eens prachtig uitziet en door de moeilijkheidsgraad zeker een flink aantal uur plezier zal opleveren. Nee, het spel doet niets echt vernieuwend, maar zit wel onwijs goed in elkaar en is een plezier om te spelen. Een perfecte moderne variant op de klassieke shoot ‘em up!

Eindcijfer: 8,0