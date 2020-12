Persona 5 Strikers officieel bekendgemaakt voor het Westen

Klaar voor een nieuw avontuur met de Phantom Thieves?

De Phantom Thieves zijn volgend jaar terug met een nieuw avontuur. Vanaf 23 februari 2021 kunnen spelers wereldwijd aan de slag met Persona 5 Strikers. Het spel zal beschikbaar zijn op de PlayStation 4, Steam en de Nintendo Switch. In de game zal je terug keren naar Tokyo en allerlei andere steden in Japan. Tijdens een welverdiende zomervakantie moeten de Phantom Thieves toch weer aan de slag om harten te veroveren. Ze zullen in het spel zes verschillende steden verkennen.

Persona 5 Strikers is een vervolg op het populaire Persona 5. In de game zal je weer de straten van Tokyo verkennen en zul je weer naar de vervormde Metaverse gaan. De gameplay is net wat anders dan het origineel: in plaats van turn-based RPG zul je nu moeten vechten in een Warriors-style. Bekende elementen zoals de Ambush en de All-out Attack keren terug in het spel. Je kunt als Joker spelen, maar ook andere leden van de Phantom Thieves zoals Ann, Makoto en Morgana. Bekijk de spectaculaire trailer waar de leden van de Phantom Thieves schitteren onderaan het artikel.

Er is ook de mogelijkheid om de digitale deluxe editie te pre-orderen. De editie bevat meerdere digitale bonussen. Je krijgt een digitaal art book en soundtrack bestaande uit meer dan 40 liedjes. Daarnaast krijg je ook toegang tot een Behind-the-scenes video waar je informatie krijgt over de “Making Of” van de songs ‘You Are Stronger’ en ‘Towards a Dream’. Ook kun je spelen met liedjes van voorgaande Persona games. Als laatste krijg je ook nog toegang tot het All-out Attack Pack welke bestaat uit een aantal handige pakketjes vol boosts voor tijdens het spelen. Het allermooiste aan deze digitale deluxe editie moet nog komen: je kan het spel al vier dagen eerder spelen! Je krijgt dus vanaf 19 februari toegang tot Persona 5 Strikers.