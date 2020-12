Bekijk hier gameplaybeelden van Lofi Ping Pong

Hoe ziet Lofi Ping Pong er op de Nintendo Switch uit?

Vorige maand lieten we jullie al weten dat Lofi Ping Long Nintendo’s hybride console ging komen. Vandaag is dan eindelijk de dag dat iedereen met dit ritmespelletje aan de slag kan gaan en daarom zijn er natuurlijk ook gameplaybeelden verschenen. In de demo trailer was het misschien lastig te zien wat je nou precies moest doen in deze game, maar dat is in de onderstaande video een stuk duidelijker.

Lofi Ping Pong gaat voor een prijsje van €3,99 over de digitale toonbank. Ben jij van plan om dit spelletje voor die kleine prijs aan te schaffen? Laat het ons weten in de reacties!