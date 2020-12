[Review] Puyo Puyo Tetris 2

Twee bekende puzzelspellen keren terug voor een epische cross-over.

Vorige maand kon ik jullie in mijn preview al een beetje meenemen in het aankomende puzzelspel Puyo Puyo Tetris 2. De releasedatum is nu een stuk dichterbij gekropen; morgen zal het vervolg van de Puyo Puyo en Tetris crossover te vinden zijn in de digitale winkels. In Puyo Puyo Tetris 2 zul je twee grote, verschillende puzzelgames vinden: het in Japan populaire Puyo Puyo en het welbekende Tetris. Met deze twee hoofdspellen kun je natuurlijk nog meer modi mee spelen: Swap, Fusion, Big Bang en de nieuwe Skill Battle. Ben je benieuwd hoe de game uitpakt? Je komt erachter in deze review.

Puyo Puyo Battle!

Ikzelf was nog niet bekend met het puzzelspel Puyo Puyo. Ik had er wel al van gehoord, maar had het nog nooit gespeeld. Ik was erg blij om te zien dat er in het spel een tutorial zit met handige tips en tricks om je Puyo Puyo vaardigheden op te krikken. Hetzelfde geldt voor Tetris, Fusion en de nieuwe Skill Battles. Puyo Puyo lijkt een beetje op Tetris, maar het is net wat anders. Er zullen geen tetromino’s naar beneden vallen, maar gekleurde Puyo’s, vaak per twee. Het is de bedoeling om setjes te maken van vier of meer Puyo’s met dezelfde kleur. Natuurlijk is dit best gemakkelijk, daarom zul je, als je wilt winnen, verschillende ‘kettingreacties’ moeten verzinnen om zo een combo op te bouwen. Hoe langer de kettingreacties, des te meer afval jouw tegenstander krijgt.

In het spel zit weer een Adventure Mode welke voorzien is van een nieuwe verhaallijn. Spelers zullen opnieuw kennis maken met een kleurrijke cast waaronder Ringo, Amitie en Tee. Elk level is voorzien van een cutscene en een gevecht. In het verhaal worden de werelden van Puyo Puyo en Tetris weer samengevoegd. Het is de bedoeling om als team deze samenvoeging te doen stoppen. Dat is best lastig, want Marle, de antagonist, heeft iedereen gehersenspoeld. Iedereen wil tegen elkaar blijven strijden. Ga dus snel aan de slag om iedereen te redden!

Met een flinke achterstand heb ik toch het potje kunnen winnen met deze combo! Het is dus belangrijk om vooruit te denken

Tetris Battle!

Soms zul je een potje Puyo Puyo spelen, de andere keer speel je een potje Tetris. Later zul je ook andere modi spelen zoals Fusion en Party. Je hoeft niet bang te zijn als beginnend speler; zelfs ik, als Puyo Puyo-leek, kom zonder moeite door de eerste levels. De latere levels kun je ook behalen als je niet heel goed bent, maar je merkt wel dat het een stuk lastiger wordt. Er is in dit spel namelijk een nieuwe ‘Auto difficulty’ optie die ervoor zorgt dat het moeilijkheidsniveau op jouw niveau blijft. Puyo Puyo Tetris 2 brengt ook een nieuwe speelstijl met zich mee: de zogeheten Skill Battles.

In deze speelstijl zal je een team van drie leden samenstellen, waar ieder speciale vaardigheden heeft. Het is de bedoeling om de levensbalk van je tegenstander te legen. Dit doe je door Puyo Puyo of Tetris te spelen. Hoe hoger de combo, des te sterker je aanval. De verschillende vaardigheden van elk personage maken deze modi een echte uitblinker. Je moet op tijd je combo’s uitvoeren, anders valt de tegenstander sterk aan. Je kan met de vaardigheden bijvoorbeeld HP ‘kopen’; er is immers een MP-balk. Je kan ook bijvoorbeeld een schild gebruiken of een optie dat bepaalde Puyo’s één kleur aannemen voor een ijzersterke combo. Er zijn genoeg tactieken om deze modus te spelen; de nieuwe modus is een van mijn favorieten.

Voor ieder wat wils

Er zijn ook terugkerende speelmodi zoals Swap, waarbij je elk spel afwisselend voor 30 seconden speelt. Daarnaast is Fusion ook weer van de partij: in deze modus zullen Puyo Puyo en Tetris in één speelveld worden gespeeld. Een andere terugkerende, leuke modus is Big Bang, waar je al een speelveld krijgt vol Tetrisblokken of Puyo Puyo’s en je het hele speelveld leeg moet zien te krijgen, én dat zo snel mogelijk. Deze modus vind ik erg leuk; het is spannend, want met één foutje kan je al verliezen. Je hebt ook nog de challenge modus waarbij je nog eens zes modi hebt om te proberen waaronder Endless, Sprint en Marathon. Deze zijn wel slechts exclusief voor de enkele speler.

Mocht je samen willen spelen, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt local multiplayer spelen op slechts één scherm, maar ook in local wireless. Je kunt hierbij alle eerder beschreven modi spelen, behalve de challenge modus. Voor de online speler is er ook nog een online modus. Ik heb zelf nog geen online matches kunnen spelen, maar de online modus zou wel verbeterd moeten zijn. Je kan met en zonder ranking spelen.

Audiovisueel

Puyo Puyo Tetris 2 ziet er heel erg mooi uit. De felle kleuren in dit kleurrijke spel spatten zo van je scherm. In zowel handheld als op de tv komt dit goed naar voren. De game heeft daarnaast nog een schattige draai gegeven aan de menu’s en personages; je zit met een grote glimlach te spelen. Hetzelfde geldt voor de muziek. Tijdens de gevechten en in de menu’s hoor je constant vrolijke muziek. Daarnaast zijn alle dialogen van het hoofdverhaal voorzien van stemacteerwerk. Het niveau van de stemmen ligt erg hoog en is prettig om naar te luisteren. Het is dus een puur genot voor oog en oor om Puyo Puyo Tetris 2 te spelen.

Conclusie

Puyo Puyo Tetris 2 is een heerlijk spel om te spelen. Een grote groep personages uit het eerste deel komen terug in een gloednieuw verhaal. Geen nood, je hoeft niet bekend te zijn met deze personages, want het spel legt ze allemaal uit. Na de verhaalmodus is er nog genoeg te spelen; in het spel zul je namelijk Tetris, Puyo Puyo en allerlei varianten hierop verkennen. De besturing is erg soepel en de nieuwe modus, Skill Battle, is een leuke toevoeging. Puyo Puyo Tetris 2 is een puur genot voor zowel ervaren, maar ook beginnende spelers.

Eindcijfer: 8,5