Drawn to Life: Two Realms krijgt launch-trailer

Met de release op 7 december is het de hoogste tijd voor een launch-trailer.

De komst van Drawn to Life: Two Realms naar de Nintendo Switch lekte nog niet zo lang geleden uit en inmiddels is de release ook zo goed als een feit. Drawn to Life: Two Realms is vanaf 7 december verkrijgbaar en hieronder hebben we de bijbehorende launch-trailer voor je.

De Drawn to Life-serie begon in 2007 op de Nintendo DS en in de daaropvolgende jaren verschenen zowel een spin-off als een vervolg. 505 Games heeft de franchise tegenwoordig in handen en brengt op 7 december een nieuwe titel in de Drawn to Life-serie naar Android, iOS, Steam en de Nintendo Switch. Drawn to Life: Two Realms is een direct vervolg dat verdergaat waar de laatste titel was gebleven. Ook dit deel zit dus weer vol met platform actie en met onderstaande trailer krijg je alvast een goede indruk van de titel.