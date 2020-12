Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 6.1 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 50 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, maar liefst 6.1 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Heroes of Loot, maar een kleine 45 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 6.1GB

Outbreak Lost Hope – 3.1GB

Boot Hill Heroes – 1.8GB

Persian Nights 2: The Moonlight Veil – 1.1GB

PixelJunk Eden 2 – 717MB

Jigsaw Fun: Piece It Together! – 674MB

Shakes on a Plane – 661MB

SYNTHETIK: Ultimate – 659MB

Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons – 491MB

Freddy Spaghetti – 429MB

60 Seconds! Reatomized – 413MB

Dungeon Limbus – 374MB

OctaFight – 297MB

Void Source – 239MB

Warplanes: WW1 Sky Aces – 172MB

Lofi Ping Pong – 125MB

Splashy Cube – 106MB

Killer Chambers – 89MB

Dungeonoid – 63MB

Tanuki Justice – 50MB

Heroes of Loot – 45MB

