Kit en Krysta raden liedjes van K.K. Slider in de nieuwste Nintendo Minute

Wie kent de meeste liedjes?

Elke week verschijnen Kit en Krysta op ons scherm in een nieuwe Nintendo Minute, maar dit keer is het net even iets anders. We zien in deze aflevering namelijk weer hun personage uit Animal Crossing, want dat spel heeft alles met de uitdaging van deze week te maken. Als je groot fan van Animal Crossing bent ken je vast wel de muziek van K.K. Slider. Dit personage heeft enorm veel verschillende liedjes op zijn naam staan en in deze video proberen Kit en Krysta er een paar van te raden.

Wie weet er in deze aflevering met de winst van door te gaan? Je ziet het in onderstaande video.