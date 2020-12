[December prijzenfestival #1] Puzzel plezier met game-bundel van No Gravity Games

We geven maar liefst 3 keer een bundel met twee games weg!

We trappen ons prijzenfestival af met een giveaway welke perfect is voor de puzzelfans onder jullie. In samenwerking met No Gravity Games mogen we namelijk 3x een bundel weggeven met daarin twee games: Picklock én Splashy Cube. En terwijl de laatstgenoemde game aanstaande vrijdag pas verschijnt, beoordeelde onze Mitchel de game Picklock met een prachtige 8! In zijn review lees je waarom hij zo enthousiast was. Picklock kenmerkt zich door een origineel concept met stealth- en puzzelelementen, terwijl Spashy Cube je door een reeks kleurrijke labyrinten laat gaan.

Ben jij gek op puzzelgames en wil je kans maken op een van de drie bundels met deze games? Wees er dan snel bij, want meedoen kan slechts tot 7 december 10:00 uur. Daarna gaan we meteen verder met de volgende prijsvraag!

Hoe maak je kans? Op onze Facebook-pagina en op ons Instagram-account staat een post over onze eerste prijsvraag. Het enige dat jij hoeft te doen is een reactie achter te laten onder de post op het betreffende sociale media-kanaal. Reageer je zowel op Insta als Facebook? Dan loot je zelfs dubbel mee! De codes worden niet voor 11 december verstuurd, in verband met de release van Splashy Cube.





Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaars worden willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.