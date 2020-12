Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne ontvangt een character trailer

Zes kandidaten van wie één bedrieger.

Spike Chunsoft heeft een nieuwe trailer geplaats van de aankomende game Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne. In het spel zul je een nieuw deel van het verhaal van het populaire Re:Zero volgen. In de nieuwe trailer zul je allerlei personages zien schitteren. Daarbij zijn gelijk de stemacteurs bekend gemaakt die de Engelse stemmen zullen verzorgen. Ontmoet de kandidaten voor de troon van wie één bedrieger in de trailer hieronder.