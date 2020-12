PHOGS! krijgt launch-trailer

Woef, woef!

Afgelopen donderdag verscheen het puzzel-avonturenspel PHOGS! op Nintendo’s hybride console. In mijn review heb je kunnen lezen dat ik erg enthousiast was over deze game. Inmiddels is PHOGS! voor iedereen beschikbaar en dat vieren we natuurlijk met een launch-trailer.

In het puzzel-avonturenspel PHOGS! ga je als een tweetal honden op avontuur. Met deze honden los je al blaffend verschillende puzzels op. Het spel kent maar liefst 24 levels, welke vol met spannende uitdagingen zitten. Tevens is de game alleen, samen en ook online te spelen. Lukt het jou alle geheimen te vinden?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.