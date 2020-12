[Release Radar] Uitgelichte releases week 50

We kunnen volgende week weer genieten van deze nieuwe titels!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

DOOM Eternal

Verschijnt op: 8 december 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €?

DOOM is een van de meest bekende spellen en gaat al jaren en jaren terug. Deze first-person shooter is ontwikkeld door id Software en Panic Button en is het gevolg van DOOM. Het doel van het spel is simpel, de uitvoering wat minder: het verslaan van demonen zodat de mensheid kan blijven bestaan.

Ghostrunner

Verschijnt op: 9 december 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Ghostrunner, wat kunnen we er over vertellen? Het is een hardcore s;ash-game in een cyberpunk setting. Het laatste toevluchtsoord voor de mensheid is een gebouw waar je in hoog tempo jouw vijanden tot mootjes hakt. Ben je er klaar voor?

Tanuki Justice

Verschijnt op: 10 december 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 (nu €8,99 in voorbestelling)

Een superschattige pixel platformer waarin jij als een schattig figuurtje de wereld gaat redden. Wie wilt dat nou niet? Tanuki Justice is een lief spel boordevol actie en gevechten, waarin jouw reactie vaardigheden op de proef worden gesteld.