Nieuwe video Nintendo Monthly Rewind

Dit zijn de highlights van november.

Sinds vorige maand is Nintendo begonnen met een nieuwe videoreeks: Nintendo Monthly Rewind. In deze nieuwe videoreeks worden diverse hoogtepunten van de vorige maand besproken. Nu december alweer is begonnen, kunnen de hoogtepunten van november natuurlijk niet ontbreken.

Afgelopen maand zijn er een aantal grote updates uitgebracht voor zowel Animal Crossing als de Nintendo Switch zelf. Daarnaast zijn er ook demo’s verschenen voor Hyrule Warrios: Age of Calamity en Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise en is de Game & Watch – Super Mario Bros. verschenen. Benieuwd wat de andere hoogtepunten zijn en wat voor nieuwe dingen deze updates meebrachten? Bekijk dan snel de Nintendo Monthly Rewind voor november hieronder.