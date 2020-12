Mewtwo Strikes Back – Evolution nu te koop

Oorspronkelijk exclusief uitgebracht op Netflix, maar nu ook te koop.

Mewtwo Slaat Terug – Evolutie is de volledige remake van de allereerste Pokémon-film. In deze film ontdekken we de oorsprong van de kunstmatig gemaakte Pokémon Mewtwo en zijn wraak tegen de mensen.

Het verschil met het origineel is dat deze versie gebruik maakt van volledig geanimeerde 3D-beelden. De oorspronkelijke aankondiging zorgde voor een flinke discussie aangezien niet iedereen even fan was van de nieuwe stijl.

Na een periode exclusiviteit voor Netflix is de film nu ook te zien via Amazon Prime, Google Play en iTunes.