Gameplay beelden John Wick Hex

De populaire franchise heeft nu ook een game!

John Wick Hex is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. Voor wie wil weten waar deze game over gaat is onderstaande video online gezet, waarin je een mooi kijkje krijgt in deze vreemde start-and-stop strategy game.

Het verhaal van John Wixk Hex speelt zich af voor de evenementen van films. Jij neemt de rol over van John, die op een wanhopige missie is om Winston en Charon te redden van een man die op zoek is naar zijn geboorterecht. De game is een fast-paced action-oriented strategy game, wat betekend dat je strategische keuzes maakt in een semi-real time omgeving. Alsof je schaak speelt! Kies elke actie en aanval, terwijl je probeert rekening te houden met de consequenties.